Da cozinha para as estantes: chefs paulistanos que lançaram livros

Quer montar uma biblioteca com livros que contem um pouco da gastronomia paulistana e de seus personagens? Fiz uma pequena lista de restaurantes, bares e docerias de São Paulo que estão nas livrarias para ajudar na sua caça:

“10 anos de La Pasta Gialla”

O livro foi produzido para comemorar o aniversário de um dos restaurantes do chef Sergio Arno. “Achei que seria um modo de oferecer um presente para os clientes”, diz Sergio. O lançamento aconteceu em maio deste ano. “A minha mãe, Ana Maria, cuidou do restaurante por muito tempo, e quis homenageá-la lançando o livro no dia das mães”, conta. Sergio também é dono do La Vecchia Cucina, que já ganhou dois livros: “La Vecchia Cucina – Cozinha Italiana Renovada” (1991) e “La Vecchia Cucina – Cozinha do Amor e da Paixão” (1999).

“Rodeio, os próximos 50 anos”

Foi lançado para comemorar o cinquentenário do restaurante Rodeio, em 2008. Gloria Kalil e Nirlando Beirão participaram da produção do texto. A publicação é recheada de fotos da nova geração de clientes.

“Cozinha Natural Gourmet: a culinária de Tatiana Cardoso e o Restaurante Moinho de Pedra”

A chef lançou o livro, com 65 receitas vegetarianas, em 2009.

“O Livro do Brigadeiro”

Lançado em 2010 pela chef-pâtisserie Juliana Motter, especializada em brigadeiros gourmet, o livro traz curiosidades e dados históricos sobre o docinho mais popular do Brasil, além de receitas inéditas do ateliê Maria Brigadeiro.

“O Mundo dos Cupcakes”

Escrito pela chef Carole Crema, do La Vie en Douce, o livro traz 50 receitas de cupcakes.

“Carlota – Balaio de Sabores”

A chef Carla Pernambuco lançou o livro em 2006. A obra traz as receitas mais pedidas do restaurante Carlota, além de algumas dicas de culinária. Carla também escreveu, em parceria com Pinky Wainer, o livro “Juju na Cozinha do Carlota” (2004), com receitas para serem feitas por crianças.

“Viena – Comida de Casa Fora de Casa”

Lançado em 2007, o livro conta a história dos 30 anos do Grupo Viena e também traz algumas receitas dos pratos mais famosos da rede. Foi escrito por Ignácio de Loyola Brandão.

“Fasano: 100’Anni in Brasile” e “Fasano: 100’Anni di Gastronomia”

Em comemoração aos 100 anos da chegada da família Fasano ao Brasil, os livros foram lançados juntos, em 2007. Trazem a história do grupo e algumas das receitas mais famosas. Antes, em 2002, Rogério Fasano já havia lançado um livro sobre um de seus restaurantes: “Parigi”. A obra traz receitas assinadas por um chef francês e outro italiano.

“Charlô of course”

Foi lançado em 1997, trazendo receitas e truques culinários do chef Charlô. Em 1999, Charlô publica seu segundo livro, “Charlô em Paris”. contando um pouco sobre sua história e reunindo suas receitas favoritas.

“Comida Típica da Fazenda”

Foi escrito pelos proprietários do restaurante Divino Fogão, Reinaldo e Nani Varela. Lançado em 2010, o livro conta a história da fundação da Casa e traz algumas receitas.

“Líbano: Impressões e Culinária”

A chef Leila Youssef, do restaurante Arábia, escreveu o livro com suas impressões sobre a viagem que fez ao Líbano em 1994. A obra traz também receitas da cozinha libanesa. A edição está esgotada.

Há muitos outros, é verdade. Por isso o trabalho de garimpagem continua.

(Com colaboração de Karina Trevizan)