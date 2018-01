Curso ensina técnicas de sexo tântrico

Hyanna Prem é terapeuta e sexóloga do Centro Metamorfose. Fundado há 26 anos, o centro oferece terapia tântrica, baseada em fundamentos do Tantra, doutrina surgida na região da Índia por volta do século 5.

O Centro Metamorfose usa o método criado por seu fundador, Deva Nishok. A ideia é mostrar outros conceitos sexuais a quem conhece a terapia. “A pessoa adquire consciência energética do corpo, percebe que o prazer não é obtido apenas com a penetração”, conta Hyanna. “Atualmente, o sexo tem foco excessivo nos órgãos genitais, quando o prazer pode ser sentido no corpo inteiro. A melhora não é somente física, mas também espiritual e psicológica.”

De acordo com Hyanna, o centro é procurado por todos os tipos de públicos. Homens e mulheres com disfunções sexuais ou que desejam agradar ao parceiro, casais que querem salvar o casamento ou solteiros ansiosos por melhorar a performance são orientados a, primeiro, experimentar uma das massagens do método. “Desta maneira, o corpo é preparado para receber o orgasmo”, afirma a terapeuta.

Não há nenhum tipo de relação sexual entre quem faz a massagem e quem a recebe. A ideia, de acordo com a terapeuta, é conhecer o próprio corpo, obter maior consciência espiritual e energética. Depois de passar pela sessão, o recém-chegado pode ir a um dos cursos intensivos de massagem tântrica realizados nos finais de semana no Centro Metamorfose, nos quais duplas de homens e mulheres aprendem a aplicar as técnicas de Deva Nishok.

Serviço:

R. João de Souza Dias, 962, Brooklin, 2691-3084

(Com colaboração de Míriam Castro e foto de divulgação)