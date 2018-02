Crítico de hamburguerias serve hambúrgueres em festas

Mauro Freire da Costa tem uma paixão: hambúrgueres. Em 2010, ele criou o Blog X-Salada, em que posta avaliações de sanduíches que experimenta por São Paulo. Acontece que, ao acessar a página, o leitor verá que o blog está sem posts novos desde maio. Motivo? Mauro está ocupado com sua nova empreitada: o Hamburgueria em Casa, que serve mini-sanduíches em festas e eventos.

“É diferente de barraquinhas de crepes ou cachorro-quente”, afirma. “Tudo é personalizado, como se a hamburgueria pertencesse aos donos da casa.” Do cardápio, com até oito opções de sanduíches, aos guardanapos e saquinhos de batata frita, que podem vir com uma “logomarca” impressa. Nuggets e dois sabores de milk-shake também estão no menu.

Os hambúrgueres foram desenvolvidos artesanalmente pelo próprio Mauro. “Comecei a pesquisar receitas que logo fizeram sucesso entre os amigos”, conta. A carne usada é uma mistura de picanha e fraldinha, mas existem opções de sanduíches com frango, calabresa e até um vegetariano, feito com abobrinha. Todos os hambúrgueres são grelhados em uma churrasqueira portátil que o empreendedor leva aos eventos. O valor do serviço varia entre R$ 35 e R$ 42 por pessoa, em uma festa com um número mínimo de 30 convidados.

Assim que deixou o antigo emprego, há três meses, Mauro começou a estruturar o projeto, que estreou oficialmente no mês passado. Por isto, estava sem tempo de postar no blog. Mas ele promete que, em breve, volta a publicar críticas sobre hambúrgueres da cidade. E revela planos mais ambiciosos: “Daqui a dois ou três anos, quem sabe, a minha intenção é abrir uma hamburgueria”, afirma.

