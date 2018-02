Conheça uma receita de fudge da Doce de Meninas

Não é brownie, nem bolo, nem chocolate puro. O fudge é um doce cremoso à base de chocolate bastante popular no Reino Unido e também nos Estados Unidos. Embora não seja muito comum em São Paulo, há quem faça. As sócias Carolina Ruffo e Renata Di Felice, da Doce de Meninas, se especializaram no quitute.

Desde que criou a marca de doces sob encomenda, há quatro anos, Carolina pesquisa imagens na internet para se inspirar. Um dia, encontrou uma fotografia que não sabia o que era. “Fui investigar e era o fudge, que eu ainda não conhecia”, conta. A partir de receitas encontradas na rede, a doceira desenvolveu um produto a partir de chocolate meio amargo.

O recheio é definido de acordo com a preferência do cliente. Entre as opções, estão lascas de amêndoas e uva-passa. Uma das atividades preferidas da chef é inventar embalagens divertidas para os doces encomendados – os pacotes têm desde fuxicos até imitações de sacolas de feira. O fudge, vendido a partir de R$ 32 (oito unidades, embalagem simples), está disponível em quadradinhos de três tamanhos: 50g, 25g e 13g.

De acordo com Carolina, cerca de duas horas são gastas durante a elaboração da receita. Mas o esforço compensa: o fudge já substituiu o bem-casado como o item mais pedido à Doce de Meninas. A pedido do Blog do Curioso, a doceira traz uma de suas receitas:

Fudge de Chocolate Branco e Cookies

Ingredientes

600g de chocolate branco

1 ¾ xícara (chá) de leite condensado

1 colher (chá) de essência de baunilha

sal a gosto

2 xícaras (chá) de biscoito picado

Modo de Fazer:

1- Cubra uma forma de 20×20 cm com papel alumínio.

2- Derreta em uma panela o chocolate branco com o leite condensado, mexendo sempre.

3- Tire do fogo e misture os biscoitos picados, a essência e o sal.

4- Despeje a mistura na forma e alise a superfície com uma espátula.

5- Leve à geladeira por 2 – 4 horas.

6- Desenforme o doce e corte em quadradinhos.

Serviço:

2759-4601

carolina@docedemeninas.com.br

(Com colaboração de Míriam Castro)