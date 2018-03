Como organizar sua coleção de carros em miniatura

Francisco José da Silva deixou a carreira de publicitário em 2001. Ao visitar uma feira de colecionadores de carrinhos em miniatura, encontrou inspiração para fazer cenários decorativos dedicados aos pequenos veículos. Criou a ArtPura. Assim, segundo Francisco, é possível escapar dos dois únicos fins dados às coleções: “Ou o dono não tira o carrinho da embalagem ou deixa a coleção em uma estante, tomando poeira”, afirma. “Com o cenário, fica mais legal mostrar as peças aos amigos.”

Quase tudo nos cenários é feito a partir de sucata. São usados palitos de madeira, tampas de pasta de dente, latas de cerveja, componentes eletrônicos e até peças de carrinhos velhos. “Meus vizinhos, que já conhecem o trabalho, sempre doam material”, conta. “Também compro muita coisa em lojas de sucata.” As ferramentas e outros elementos, como os uniformes de mecânico, são feitas de resina pelo próprio Silva. Os pedidos ficam prontos em uma semana.

Por mais que oficinas sejam os cenários mais pedidos, não existem limites para as encomendas. Silva já fez minibares, lojas e galpões para abrigar os carrinhos. As duas escalas mais comuns são 1:18 e 1:24. O artesão não costuma trabalhar com a escala 1:64, a dos famosos carrinhos Matchbox, pois os cenários demorariam tempo demais para ficar prontos. Os pedidos são atendidos em uma semana.

Existe outra maneira de armazenar grandes coleções de carrinhos, evitando a poeira e atraindo os olhares das visitas. Em 2006, surgiu a Main Box – primeira fábrica de estantes e caixas para colecionadores de miniaturas Hot Wheels. O negócio funcionava como uma fábrica de móveis comuns. Um colecionador de Curitiba encomendou uma estante para guardar seus carrinhos. Mas o serviço era pequeno, a fabricante não conseguiria atendê-lo. Depois de muita insistência, a miniestante foi confeccionada. O sucesso foi tanto que, em menos de um ano, a fábrica abandonou a atividade inicial para se dedicar apenas às coleções.

As caixas, estojos e estantes são feitas de diversas maneiras, desde peças sem acabamento a estantes com divisórias de acrílico e espelhos no fundo. Como a procura aumentou, hoje a Main Box não faz apenas móveis para colecionadores de carrinhos: já foram encomendadas estantes para soldadinhos de chumbo e garrafas.

Serviço:

ArtPura

3794-2984

www.expomini.blogspot.com

Main Box

R. General Góis Monteiro, 164, Sumaré, 3871-3094

www.main.box.com.br

(Com colaboração de Míriam Castro e foto de divulgação)