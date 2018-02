Como funciona o "drive-thru" de orações em igreja na Vila Mariana

O serviço funciona há 1 ano e três meses na unidade da Vila Mariana da Igreja Universal do Reino de Deus. Voluntários seguram faixas no meio da rua, chamando os motoristas no meio do trânsito para receberem uma rápida oração sem precisar sair do carro. O serviço funciona das 6h às 21h e a igreja diz que não cobra nada por ele. O Blog do Curiocidade conversou com o pastor Rodrigo, responsável pela unidade. Ele se recusou a informar seu sobrenome.

O pastor faz orações diferentes para cada modelo de carro?

Oração no drive-thru é para quem está sofrendo. Cada pessoa tem um problema. Ao chegar no drive-thru, as pessoas comunicam o que estão passando. Pode ser problema de saúde, com os filhos, amarração financeira. O pastor vai fazer a oração em cima daquele caso.

Quanto tempo demora uma oração no drive-thru?

Depende do problema. Pode ser 2, 4 ou até 6 minutos. Às vezes, a pessoa também quer desabafar, leva mais tempo. Teve dia em que fizemos apenas 10 orações, mas também já chegamos a fazer 80.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tem dias de maior movimento?

Sim. De quarta e de sexta costuma vir mais gente.

Como foram escolhidos os voluntários que participam desse trabalho?

São 22 voluntários. Eles auxiliam as pessoas a entrarem. Sendo membro da igreja, qualquer pessoa pode participar. Mas, para fazer a oração, precisa ser obreiro (pessoas que trabalham na igreja).

Uma oração do drive-thru substitui a ida à igreja naquela semana?

Depende da fé da pessoa. Cada um faz o que ela crê. Deixamos as pessoas à vontade.

E se tiver mais de uma pessoa no carro? É uma oração por carro ou por pessoa?

Se as pessoas quiserem orações diferentes, a gente não nega.

(Com colaboração de Karina Trevizan e fotos de Sergio Neves / AE)