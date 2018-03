Como funciona a sala ecumênica do Aeroporto de Cumbica

O Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, tem cerca de 28 mil funcionários. Estima-se que 80 mil pessoas passem pelo aeroporto todos os dias. Por causa do grande número de pessoas que circulam por ali, a administração do aeroporto resolveu criar, em 1987, um espaço para orações. Começou com missas católicas. Depois, um pastor evangélico pediu para celebrar cultos no espaço também. O projeto cresceu e, hoje, são celebrados também cultos ecumênicos, espíritas e até meditação de ioga.

A sala de 110 m² tem capacidade para 33 pessoas sentadas. Fica no piso de embarque, no corredor de interligação entre os terminais de passageiros 1 e 2. O lugar não tem na decoração qualquer ornamento relacionado a alguma religião. Os religiosos precisam levar seu material (velas, bíblias, imagens) a cada celebração. O único elemento fixo da decoração é um quadro com a Rosa dos Ventos, figura que indica os quatro pontos cardeais.

Fixada na entrada da sala ecumênica, há a tabela com a programação das celebrações (leia abaixo). Uma hora antes do início de cada encontro, os passageiros e funcionários são avisados pelo sistema de som do aeroporto. José dos Santos Pereira Gomes, missionário do Conselho de Capelania Evangélica do Brasil, celebra cultos no aeroporto há 17 anos. “O pedido mais comum é por orações para abençoar a viagem”, conta ele. “As pessoas gostam muito do Salmo 121, o salmo do viajante. ‘O Senhor guarda a sua saída; guarda a sua entrada’.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Josué Bertolim também celebra cultos no espaço religioso desde maio. Ele é ministro pregador da Religião de Deus (ecumênica). “É um espaço de meditação para quem passa pelo aeroporto, e são pessoas do mundo inteiro”, diz. “Cada uma com sua crença”. Nesses meses de pregação no aeroporto, Bertolim se lembra de um caso curioso: “Estávamos no meio da celebração e entrou um grupo de pessoas de uma outra religião”, conta. “Elas começaram a fazer uma oração ajoelhadas. Percebemos que era um momento importante e o ministro Marco Dametto pediu um minuto de silêncio para elas terminarem a prece”.

Veja a programação da sala ecumênica do aeroporto (fornecida em 30/09/2011):

Segunda-feira 12h30 – 13h30 – Culto Batista Bíblica 15h00 – 16h00 – Culto Evangélico Assembléia de Deus Terça – Feira 11h00 – 12h00 – Missa Católica 17h30 – 19h00 – Religião de Deus – Religião Ecumênica do Brasil Quarta-feira 13h30 – 14h30 – Culto Batista Redenção 17h30 – 19h00 – Religião de Deus – Religião Ecumênica do Brasil Quinta-feira 11h00 – 12h00 – Missa Católica 12h30 – 13h00 – Culto Batista Bíblica 19h30 – 21h00 – Culto Batista Bíblica Sexta-feira 11h00 – 12h00 – Missa Católica 12h30 – 13h00 – Culto Batista Bíblica 19h00 – 19h50 – Missa Católica Sábado 10h00 – 12h00 – Comunidade Católica – Shalom 12h00 – 13h00 – Missa Católica 18h00 – 20h00 – Culto da Renascer em Cristo Domingo 09h00 – 10h00 – Reunião da Doutrina Espírita 12h00 – 13h00 – Missa Católica 16h30 – 17h30 – Meditação Raja Yoga

Onde:

Rodovia Hélio Smidt s/nº – Cumbica – Guarulhos.

(Com colaboração de Karina Trevizan e fotos de Epitácio Pessoa/AE)