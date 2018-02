Com vocês, dona Assunta, a vovó do comediante Danilo Gentili

Hoje foi um dia especial para uma avó em particular. Assunta Casalotte, 80 anos, é vovó do apresentador Danilo Gentili. Ela saiu de sua casa, em São Mateus, e foi até o novo apartamento do neto, na Bela Vista, para conversar com o Blog do Curiocidade. O encontro serviu como celebração do Dia dos Avós. Depois de se divertir tirando fotos no jardim do prédio, Assunta pediu para a filha colocar as imagens na internet. “Quero que toda a família veja”, explicou.

Assunta nasceu na cidade de Bueno Brandão, interior de Minas Gerais. Veio para São Paulo em 1960, com o marido e os quatro filhos. Danilo é o sexto dos 13 netos de Assunta. Segundo a avó, ele é um dos mais apegados a ela. Desde que o comediante se mudou para o novo apartamento, há cerca de 1 mês, já recebeu 4 visitas de Assunta, que adora contar histórias sobre a infância de Danilo. “Uma vez, fiz ele comer quiabo na minha casa”, narra. “Quando voltou num outro dia, logo avisou: ‘a carne eu como, mas o diabo eu não quero'”. Assunta diz que se lembra do neto sempre com um caderno na mão, estudando. “Ele era um bom aluno”, diz ela. Vale lembrar que Danilo é autor de dois livros – o primeiro foi “Como se tornar o pior aluno da escola“. Assunta não leu a obra. Guiomar, mãe de Danilo, nem quer que ela leia. “É para ela não perder essa imagem de neto perfeito que o Danilo tem”, explica.

Danilo (ou Júnior, como é chamado pela família) costuma almoçar com Assunta com certa frequência. Ele deu até uma viagem para Curitiba de presente para ela. “Eu era doida para andar de avião”, lembra. Mas inusitado mesmo foi o passeio os dois fizeram juntos foi à Feira Erótica, no ano passado. “Eu estava de saco cheio desse assunto”, conta Danilo. “O CQC já foi umas dez vezes na Feira Erótica, ia falar tudo outra vez? Aí tive a ideia de gravar com a minha avó”. Assunta topou o convite na mesma hora. “Tinha ido no mercado comprar algumas coisas para o jantar e a minha filha me ligou perguntando se eu topava ajudar o Danilo. Aceitei na hora, nem sabia o que era”, conta Assunta. “Tive que sair correndo, nem banho deu pra tomar”.

Os passatempos favoritos de Assunta são cozinhar e ir à igreja. Ela conta que nunca foi fã de televisão, mas não abre mão de acompanhar o CQC e o Agora é Tarde, os dois programas do neto. ” Tudo que ele faz eu gosto”, diz. “Quer me ver contente? É quando ele vai pra Brasília atacar os políticos. Só fico triste quando ele apanha”.

(Com colaboração de Karina Trevizan e foto de Alex Silva / AE)