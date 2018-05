Como será o 1º Encontro Nacional de Colecionadores de Bonecas

São Paulo vai receber no próximo sábado o 1º Encontro Nacional de Colecionadores de Bonecas. O evento, batizado de “We Love Doll”, foi planejado por colecionadoras por meio de redes sociais. A publicitária e colecionadora Suzana Rossi, 35 anos, se ofereceu para ser a organizadora. “A gente sempre faz reunião de colecionadoras, mas nunca tínhamos feito um encontro nacional”, explica Suzana. O local escolhido foi o Otto Bistrot Restaurante, na Rua Pedro Taques, 129, travessa da Consolação. “A escolha foi feita por votação”, conta. “A organização foi muito colaborativa”. O encontro terá workshops sobre customização de bonecas, moda, cuidados com as unhas e fotografia, além de uma oficina de costura. Só que a atração mais esperada é o concurso Mini-Me, que irá premiar as cinco bonecas mais parecidas com as donas. Cédulas de votação serão distribuídas para todos os convidados. Além do troféu para as três primeiras colocadas, as vencedoras também receberão prêmios-surpresa. Já confirmaram a presença 65 colecionadoras, que pagaram os R$ 70 pelo convite. A venda de entradas já terminou. “Mas, se aparecer alguém curioso na última hora, podemos dar um jeito, abrir uma exceção”, afirma Suzana. O evento acontece das 10h30 às 18h. O telefone do Otto Bistrot é 3231-5330.

(Com colaboração de Karina Trevizan e foto de Beta Lewis / Divulgação)