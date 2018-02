Chocolates Star Wars: aceita um Darth Vader ao leite?

Que a força esteja com você… para resistir a estes chocolates! Desde agosto passado, a confeiteira Alessandra Luvisotto, da Nena Chocolates, vende suas criações com o formato dos personagens de Star Wars. “Um dia, vi sabonetes com essas figuras”, explica ela. “Tive a ideia de procurar forminhas de chocolate e acabei encontrando num site americano”. Alessandra confessa que conhece muito pouco sobre a série. “Lembro que, no primeiro bazar que fui participar, não sabia escrever os nomes dos personagens”, conta. “Tive que pedir ajuda para alguns fãs que estavam ali por perto. Eles acabaram soletrando para mim”. Alessandra diverte-se quando conta que muitos compram o chocolate para guardá-los em coleções.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apenas sob encomenda, a chocolateria vende a cabeça de Darth Vader (R$ 7), o Han Solo na placa de carbonite (R$ 10) e a Millennium Falcon (R$ 13), que podem ser recheados com trufa; vende também o R2D2 (R$ 7), o Mini Han Solo (R$ 8, 6 unidades) e a Mini X- Wing (R$ 8, 6 unidades), estes sem recheio. Todos são feitos com chocolate belga Callebaut, e o cliente pode escolher ao leite, meio amargo ou branco.

Para a Páscoa, Alessandra pretende aumentar a variedade, fazendo os personagens Storm Trooper e Death Star. E para quem não é tão fã de Star Wars, outros personagens do mundo nerd que estão por vir são o Batman e bonequinhos de Lego.

A Nena Chocolates é pioneira em São Paulo, mas chocolates com esses formatos já vinham sendo vendidos também em Brasília pela Confeitaria Zeek.

Nena Chocolates

Telefone: (11) 2528-2054

e-mail: nenachocolates@gmail.com

site: www.nenachocolates.com.br

(Com colaboração de Beatriz Duarte)