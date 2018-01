Chefs investem em sobremesas com legumes

Ninguém se assusta com doces feitos de cenoura, abóbora, milho ou batata doce, certo? Mas procure falar em abobrinha, pepino, berinjela… Legumes estão entrando para os cardápios de restaurantes e sorveterias. “Não sei quem foi que falou que esses legumes só servem para pratos salgados”, brada o chef André Mifano, dono do restaurante italiano Vito. O seu bolo de abobrinha (R$19) está no menu desde que a casa foi inaugurada em 2008. “A abobrinha causa um efeito interessante na massa, que é adicionar umidade”, explica. “Como ela tem muita água, o bolo fica bem mais alto e mais bonito”. A receita é italiana.



Bolo de abobrinha do Vito (Foto: Nilton Fukuda/Estadão)

Também da Itália veio a inspiração para o recém-inaugurado Mimo. A sobremesa “Consommé de Pêssego” mistura pepino, cenoura e azeite com morango, banana, pêssego, sorvete de maçã verde e manjericão (R$16). O chef Volney Ferreira morou na Itália por 10 anos e retornou ao Brasil no ano passado. “Achava que o brasileiro só gostasse de doces bem doces e quase não a coloquei no cardápio”, admite.

A sorveteria carioca Mil Frutas, com duas unidades em São Paulo, oferece até junho os chamados sabores “especiais da temporada”. São três sabores que entram nessa lista: Celeiro (cenoura, maçã, limão e gengibre) , Suco Verde (couve, aipo, maçã, gengibre e pepino) e Pepino com hortelã (uma bola, R$ 10). “Como nosso lema é ‘sorvete saudável’, nós gostamos de misturar frutas e legumes”, explica Renata Saboya, uma das sócias.

No caso da chef Helena Rizzo, dona do Maní, a inspiração para a sobremesa mais radical de todas – “Da Lama Ao Caos”, que leva doce de berinjela defumada – veio da música homônima da banda Nação Zumbi, lançada em 1994. “Comecei tudo a partir da berinjela e os outros ingredientes vieram com o tempo”, conta. “A sobremesa tem o visual e, principalmente, o cheiro do mangue”. Os garçons do Maní explicam aos clientes que perguntam sobre o doce que se trata de uma “sobremesa difícil”.



A sobremesa do Maní foi inspirada em música da banda Nação Zumbi (Foto: Divulgação)

Confira o roteiro das novas sobremesas com legumes de São Paulo:



Vito: O Bolo de Abobrinha é servido com mascarpone, azeite de oliva e limão siciliano (R$19) – Rua Isabel de Castela, 529, Pinheiros, 3032-1469.

Mil Frutas: Os sabores Celeiro, Suco Verde e Pepino com hortelã ficam fixos até junho (uma bola, R$10) – Shopping Cidade Jardim, Avenida Magalhães de Castro, 12100, Jardim Panorama, 3552-5900; e Shopping Iguatemi, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232 , Jardins, 3034-5879.

Maní: A sobremesa “Da Lama Ao Caos” leva doce de berinjela defumada, coalhada de leite de cabra, lima da Pérsia, gelatina de flor de laranjeira, pistaches caramelados, crocante de massa Kinef e sorvete de gergelim preto (R$22) – Rua Joaquim Antunes, 210, Pinheiros, 3085-4148.

Mimo: O Consommé de Pêssego utiliza pão de ló com azeite de oliva, sorvete de maçã verde com manjericão e legumes e frutas picados (R$16) – Rua Caconde, 118 , Jardim Paulista, 3052-2517.

(Com colaboração de Juliana Tamdjian)