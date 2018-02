Chá das 5 no domingo reúne amantes da moda vitoriana

Vestidos acinturados, espartilhos, saias rodadas, blazers, chapéus e chá. No próximo domingo (2), fãs da moda vitoriana se reúnem para um chá das 5 no Café Girondino, na região central. Para participar, é preciso estar vestido a caráter.

Rommel Werneck, responsável pelo encontro, é formado em Letras e conheceu a moda vitoriana quando mantinha um blog de poesia retrô. Ao descobrir que havia um encontro entre os admiradores desta época em Curitiba, decidiu entrar em contato. “Percebi que seria possível fazer algo assim em São Paulo”, afirma.

Werneck criou uma comunidade no Orkut em julho de 2010, mas a primeira reunião dos fãs foi realizada apenas um ano depois, já que o fundador preferiu começar os encontros no inverno – as roupas do estilo costumam ser quentes. “Agora, há encontros em todas as épocas do ano”, conta. “Mas quando não havia o hábito, pensei que um encontro no verão poderia afastar quem não estivesse familiarizado.”

O termo ‘era vitoriana’ corresponde ao período de governo da rainha Vitória sobre o Reino Unido, de 1837 a 1901. Durante este período histórico, a industrialização britânica se consolidava, assegurando o domínio cultural e político dos ingleses sobre outros povos. Não é à toa que até hoje há influências destas vestimentas na moda mundial.

Por mais que seja um encontro de moda vitoriana, são aceitas roupas de outras épocas. “Eu, por exemplo, sou admirador da Renascença”, diz Werneck. “Os trajes costumam ir da Idade Média até a época do naufrágio do Titanic, nos anos 1910.” O chá das 5 começa antes das 17h. Das 13h às 15h, já devidamente caracterizados, os participantes farão um passeio fotográfico pelo centro da cidade e só então irão para o restaurante.

Serviço:

Chá das 5 na República Velha

02/12, a partir das 13h

Ponto de encontro: Largo S. Bento.

picnic_sp@yahoo.com.br

(Com colaboração de Míriam Castro e foto de divulgação)