"Cavalete Parade" transformará candidatos em obras de arte

Em época de campanha política, os eleitores são bombardeados a todo tempo por fotos e números de candidatos sorridentes, implorando votos. Esses pedidos vêm em forma de panfletos, propagandas de televisão e anúncios em jornais e revistas. Mas São Paulo foi tomada também por um número de absurdo de cavaletes, que muitas vezes atrapalham a passagem e, ao mesmo tempo, enfeiam a paisagem.

Para trocar os horrorosos cavaletes por algo mais agradável aos paulistanos, o diretor de arte Victor Britto e o ilustrador Marco Furtado tiveram a ideia da mostra de intervenção artística Cavalete Parade. O evento, que acontece às 13h do dia 29 de setembro, já tem quase mil confirmações de presença no Facebook.

A página foi criada no dia 31 de agosto. Desde então, recebeu duas mil “curtidas” na rede social. Britto e Furtado tiveram a ideia enquanto tentavam driblar cavaletes espalhados pela calçada. “Alguns políticos não percebem que estão desrespeitando a cidade em que pretendem se eleger”, afirma Britto. O sucesso do evento na internet foi tanto que já foram criadas versões no Rio de Janeiro e em Curitiba.

A página ressalta que o alvo são cavaletes irregulares, ou seja, objetos que atrapalham a circulação de pedestres ou que estão em jardins e canteiros públicos. Quando são encontradas propagandas assim, a Cavalete Parade encoraja os cidadãos a remover o painel ilegal e transformá-lo em tela para uma obra de arte. No evento do dia 29, os resultados da intervenção serão expostos no canteiro central da Avenida Paulista.

Outras ações em relação aos cavaletes surgiram no Facebook. Imagens com a pergunta “Você já chutou um cavalete hoje?”, como a retratada acima, são frequentemente compartilhadas. Uma página chamada “Sujo sua cara”, que já ultrapassou as 5 mil “curtidas”, é dedicada a mostrar intervenções no rosto de candidatos em santinhos, cavaletes e outdoors pelo país. “Você suja minha cidade, eu sujo a sua cara” é o lema da campanha.

Serviço:

Cavalete Parade

29/9, às 13h.

Canteiro central da Av. Paulista

(Com colaboração de Míriam Castro e imagem de divulgação)