Campos Elíseos ganha o mais novo teatro da cidade

O Teatro Grande Otelo abre as portas para o público neste sábado, com o espetáculo infantil “T-Rex – Um Dinossauro na Amazônia”. Depois, no dia 5 de novembro, o público adulto ganhará a montagem da comédia “AíPod”. O Grande Otelo é o mais novo teatro da cidade – e também um dos maiores. Tem 734 lugares. A inauguração para os convidados aconteceu no feriado de 12 de outubro. A cantora Luciana Mello foi a primeira a se apresentar no palco reformado.

O Teatro Grande Otelo faz parte do Colégio Salesiano Liceu Coração de Jesus, nos Campos Elíseos. “O ator Grande Otelo foi aluno do colégio em 1938”, diz o padre Benedito Spinoza, diretor do colégio. “Ele se apresentou nesse palco com os colegas de turma”. Em 2009, o espaço começou a ser reformado em parceria com o Programa Foco. “A presença dos salesianos nos Campos Elíseos já tem 130 anos”, contabiliza. “Esse teatro sempre dialogou culturalmente com a região. Mas o ambiente ao nosso redor mudou muito e a interação com o bairro sofreu modificações. Por isso, entramos num movimento de retomada”.

Antes da reforma, o teatro era utilizado somente pelos alunos do colégio. Agora, ele ganhou uma gestão profissional e está apto a receber peças de companhias distintas. A bilheteria fica dentro de um café e há estacionamento interno exclusivo para o público. Luciano Mattos, gerente do Grupo Foco e gestor cultural do Teatro Grande Otelo, conta que a parte mais trabalhosa foi lidar com a burocracia.”O prédio é tombado”, explica. “Não pudemos mexer na arquitetura, na estrutura. Levou um tempo para conseguirmos as autorizações”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O padre Benedito afirma que os alunos do colégio continuarão usando o teatro nos horários em que não haja espetáculos programados. “Queremos oferecer cursos e oficinas de teatro”, diz. Os alunos do Liceu também têm direito a descontos de 50% a 70% na bilheteria do teatro.

Serviço:

Teatro Grande Otelo

Al. Nothmann, 233, Campos Elíseos, 3221 – 9878. Estacionamento interno, entrada pela Al. Dino Bueno, 353. R$15

(Com colaboração de Karina Trevizan e foto de divulgação)