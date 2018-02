Camisetas feitas de garrafas PET: do lixo para o guarda-roupa

“Cada camiseta nossa tira do lixo duas garrafas que demorariam 450 anos para sumir ”, afirma Vanda Ferreira, criadora da marca Camiseta Feita de PET. O nome não deixa dúvida: todas as blusas são 50% compostas por garrafas plásticas recicladas.

Vanda, que é biomédica por formação, se associou à consultora de internet Silvia do Prado há quatro anos para montar o negócio. Na época, as duas queriam reunir capital para tocar projetos próprios e decidiram vender roupas. “Mas pretendíamos fazer algo relacionado ao meio ambiente”, conta Vanda. “Foi aí que conhecemos as camisetas de PET”.

O politereftalato de etileno (PET) das garrafas plásticas amolece com o calor e pode ser moldado novamente, por isso é altamente aproveitável na reciclagem. Para a indústria têxtil, são usados apenas os recipientes sem cor – nenhuma das camisetas é derivada de garrafas verdes. Depois que os catadores separam os artigos por cor, eles são higienizados e moídos. Só então passam por duas filtragens para retirada de impurezas e são fundidas a 300ºC.

Derretido, o material é transformado em fibras 20% mais finas do que o algodão. Esse material, transformado em poliéster, é misturado à malha das camisetas produzidas pela marca. “Todo mundo pensa que o tecido vai pinicar”, revela Vanda. “Mas, por serem 50% poliéster, as camisetas são mais macias do que o algodão”.

Entre baby looks, regatas e modelos tradicionais, a loja virtual tem cerca de 400 modelos. As estampas vão desde frases com apelo ecológico até signos do horóscopo e figuras religiosas, como Nossa Senhora Aparecida. O preço médio é R$ 35.

