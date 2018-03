Camisetas de fotos históricas do rock estão à venda na Oca

A exposição Let’s Rock, que fica em cartaz até o dia 27 de maio na Oca, tem um andar inteiro dedicado a fotos históricas do rock n’roll, com destaque para as do americano Bob Gruen. O artista já clicou bandas como Ramones e The Clash, além de ter fotografado John Lennon dois dias antes de sua morte. Na imagem, de 1980, o ídolo usa uma camiseta branca com a estampa “New York City” em preto.

Pois a réplica dessa camiseta está disponível para venda na loja que fica na saída da exposição. São réplicas de seis camisetas vestidas por astros do rock nas fotos para Gruen. Todas elas trazem na etiqueta a reprodução da imagem original. “As camisetas são licenciadas e foram trazidas a São Paulo pelo próprio Bob Gruen, que as vende também nos Estados Unidos”, conta Sandra Kempenich, sócia da It’s Only Rock ‘n’ Roll, loja da Vila Madalena que vende produtos para amantes do rock e que é responsável pelo espaço de vendas na Oca.

Fabricadas no Brasil por um braço da empresa Worn Free, as peças custam R$99. Além das duas estampas de Lennon nas fotos acima, há outros quatro modelos, como um usado por Joe Strummer, vocalista da banda The Clash.

Serviço:

Oca – Let’s Rock

Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portão 3 do Parque do Ibirapuera

3629-1014

10h/22h (fecha 2ª)

Até 27/5

(Com colaboração de Míriam Castro)