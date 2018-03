Bovinu's da Rebouças muda para o mesmo quarteirão

Esse quarteirão é pequeno demais para nós dois. Durante muito tempo, as churrascarias Bovinu’s e Paulista Grill, que ocupavam o mesmo quarteirão da Avenida Rebouças, entre as ruas Lisboa e João Moura, disputavam praticamente os mesmos clientes. Em outubro de 2010, o salão da Paulista Grill foi fechado para uma “pequena reforma”, segundo um aviso colocado na porta. Mas o que se viu foi uma reforma grandiosa, que só foi finalizada nos últimos dias. E, para surpresa geral, o antigo Paulista Grill se transformou em Bovinu’s, rede que tem 12 unidades na capital.

O negócio aconteceu ainda em 2010, quando os proprietários do Paulista Grill colocaram o imóvel à venda. De acordo com um funcionário, a obra está pronta desde janeiro, mas a nova unidade ainda não pôde ser inaugurada porque não recebeu a licença da Prefeitura. Depois que o (ex-)Paulista Grill for reinaugurado como Bovinu’s, a unidade da churrascaria da Rebouças fechará as portas para reformas. No entanto, ainda não foi definido o que será feito com o imóvel posteriormente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serviço:

Bovinu’s

Av. Rebouças, 1.604, Pinheiros, 3085-4873