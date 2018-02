Bolos de festa ganham formato de desenhos japoneses

O nissei Mike Jun Ogawa trabalhava como artista 3D em uma agência de publicidade. Até que, um belo dia, decidiu aplicar seus conhecimentos artísticos na criação de bolos imitando personagens animados orientais. Em julho, ele estreou a Kyarameru (leitura japonesa para a palavra caramel), empresa dedicada à elaboração de doces sob encomenda.

Pasta americana ou chocolate modelado formam os contornos de animais ou pessoas que aparecem nos desenhos. Os bolos de aniversário são baseados em personagens famosos, como Totoro (mascote do filme “Meu Amigo Totoro”) e Haku, o dragão de “A Viagem de Chihiro” (foto acima). Para ganhar o formato, o bolo é montado ao redor de uma estrutura de madeira. “Encapamos tudo, para que não haja contato direto da madeira com o alimento”, garante Ogawa. Além de bolos, também é possível colocar desenhos em rocamboles, cuja massa é elaborada na cor do personagem representado. O que imita Totoro, por exemplo, é cinza e tem os olhos da mascote.

“A gente percebe como uma pessoa fica contente ao ter um bolo de aniversário com o tema do desenho que ela tanto adora”, afirma Ogawa. Sob encomenda (a partir de R$ 90, o quilo), o artista também pode elaborar doces baseados em alguns personagens de fora da terra do Sol nascente, como o coelho de “Alice no País das Maravilhas”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serviço:

7052-0451

contato@kyarameru.com.br

(Com colaboração de Míriam Castro)