Os bastidores dos "dedinhos" que desfilam no Nails Fashion Week

A primeira temporada do Nails Fashion Week irá apresentar as tendências da moda dos esmaltes para a temporada de primavera/verão 2012. O evento, que terá duração de dois dias, começa amanhã, mas os desfiles já aconteceram. O público esperado é de 300 pessoas, que poderão assistir a seis desfiles de esmaltes em um telão de 8 x 2m. As 20 modelos de unhas precisaram ensaiar um “caminhar bonito” com o indicador e o dedo médio fazendo o papel de pernas.

A ideia de montar um desfile de unhas foi de Luciana Medeiros, da Yande Realizações Artísticas, e Adrianne Elias, da Content House. O trabalho de produção incluiu seleção de modelos de unhas, estudo de movimentos na passarela e as filmagens, como contou Adrianne (responsável pela direção de criação dos desfiles) ao Blog do Curiocidade:

De onde veio a ideia de fazer um desfile com dedos?

Nós vimos um vídeo feito por uma blogueira chamada Juliana Lima que tinha esse conceito. Era um dedinho desfilando na passarela. Ficamos pensando em uma forma de transformar aquele vídeo de internet em um evento físico.

Quem escolheu as modelos de unhas?

Nós começamos pelas redes sociais. Um monte de gente mandou vídeo se oferecendo. Mas não bastava ter mãos e unhas bonitas. O mais importante é o acting. Tem que desfilar bonito. Contamos também com algumas modelos de mão profissionais, e algumas marcas quiseram contratar personalidades. A Givenchy, por exemplo, trouxe a modelo Caroline Bittencourt.

Como foi o treinamento?

Foi a parte mais dura. Era uma coisa nova para todo mundo, não tinha um consultor. Tivemos um período de dois meses para estudar os movimentos nas passarelas normais, entender a caminhada, a paradinha, a pose para os fotógrafos. Só não conseguimos fazer aquela “voltinha” da modelo depois da pose. No desfiles de dedo, não fica tão estético. Aí tivemos que fazer o corte na edição, ou seja, da paradinha de uma modelo já vai direto para a entrada de outra, sem a volta.

Teve alguma outra coisa dos desfiles tradicionais que precisou ficar de fora?

Sim. A entrada de todas as modelos no final não foi possível fazer. As mãos até cabiam nas passarelas, que tinham, em média, 2 x 2m (cada marca teve uma passarela diferente). Mas as mãos estão presas nos braços, não é? Não cabiam todas as modelos, uma ao lado da outra. Ficou uma bagunça!

Quanto tempo demorou a gravação de todos os desfiles?

Foram 6 dias. Cada desfile teve 12 horas de gravação, com mais de 200 takes.

A graça de um desfile de esmaltes é justamente mostrar cores. O telão não pode distorcer os tons?

Tivemos um super cuidado com isso, foi uma produção minimalista. A preocupação com a cor foi constante. trabalhamos com super closes, planos fechados. As marcas aprovaram o resultado, e estamos bem tranquilos.

Os vídeos só mostram as unhas do indicador e do dedo médio. As outras foram pintadas?

A do polegar sim, mas as outras duas, não. Aliás, eu não contei para ninguém isso!

(Com colaboração de Karina Trevizan)