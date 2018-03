Bandeira gigante da Inglaterra na laje da vizinha

Quando Fermin Padilla, sócio do pub The Queen’s Head, chegou com a encomenda, a costureira Maria Cecília Pereira Martins, 58 anos, não imaginava o trabalho que teria pela frente. Padilla pediu uma bandeira do Reino Unido para ser usada como cortina no bar de seu novo empreendimento. Detalhe: a bandeira deveria ter 8,7 x 2,62 m – mais que as traves de um campo de futebol oficial. A costureira contou ao Blog do Curiocidade como foi o trabalho.

Você não ficou assustada com a encomenda?

O Fermin chegou aqui e perguntou se eu faria uma bandeira. Achei que era uma normal. Fiz uma amostra de 40 x 20 cm, mostrei e ele disse que era aquilo que queria, mas que depois traria a metragem. Quando ele me falou, na hora pensei: “Nossa, vou fazer isso onde?”. Eu nunca tinha feito uma bandeira na minha vida, ainda mais desse tamanho. Mas, como eu gosto de desafio, resolvi topar. Fiz, mas morrendo de medo. Fiz a primeira, com 2,62 x 5,6 m. Só que ele pediu para aumentar um pouco mais e a largura foi para 8,7 m.

Quanto tempo demorou para terminar o trabalho?

Como fiz sozinha, demorei 1 mês. Se eu pegasse direto, faria rápido. Mas era feito à mão, porque não tinha como passar na máquina pelo tamanho. Foi dando dor nas costas e começaram a aparecer furos nos meus dedos por causa da agulha, que era maior. Então, eu pegava duas ou três horas por dia, à noite, depois do meu serviço normal. Começava às 19h e ficava trabalhando enquanto as minhas costas aguentavam.

Onde foi que você fez a bandeira?

Na minha casa, afastava as cadeiras e colocava a bandeira em cima da mesa da cozinha, que tem só 1,2 m. Trabalhava um lado com a bandeira enrolada, aí ia pro outro enrolando o que eu já tinha feito. Da primeira vez que precisei esticar para ver se estava tudo correto, fui na laje da vizinha. Meu quintal é grande, mas não deu pra esticar a bandeira. Precisava colocar no chão pra fazer a cruz e o xis.

Foram 18 metros de feutro no total. Era muito pesado?

Leve não era. Bem, eu vou chutar uns 10 quilos. Mas o Fermin queria fazer em veludo, ficaria mais pesado ainda. Eu sugeri feutro e ele gostou.

