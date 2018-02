Avaliamos o mais novo sabor de frozen yogurt: pipoca

Na edição desta semana do Divirta-se, o Curiocidade falou sobre o lançamento da rede de frozen yogurt Tutti Frutti: sabor pipoca. Segundo Denis Park, diretor comercial da empresa no Brasil, a receita é simples: sabor concentrado de milho adicionado ao frozen original. Ele conta que o novo produto foi criado especialmente para a filial brasileira. “Nas férias de inverno, as pessoas vão muito ao cinema e comem um monte de pipoca”, diz. “Por que não comer pipoca mais saudável?”. O sabor é bem azedo. Park explica que isso acontece porque o gosto do frozen se sobressai ao de milho. “Se eu carregasse demais no sabor concentrado, deixaria de ser frozen e viraria um sorvete comum. Além disso, ficaria enjoativo”.

Fomos até uma das lojas da rede e compramos um potinho do novo quitute para fazer um teste aqui na redação. Pedimos a opinião de editores e repórteres do próprio Divirta-se e também do caderno Paladar. A decepção foi geral. Veja o que disse cada um depois de experimentar a “delícia”:

“Talvez combinado com algum outro ingrediente, fique melhor. Mas, sozinho, não dá”

Luiz Américo Camargo, diretor executivo de O Estado de S.Paulo

“Parece que eu lambi a parede”

Camila Hessel, editora do Divirta-se

“Tem gosto errado!”

Renan Dissenha Fagundes, editor assistente do Divirta-se.

“Pipoca tem que ser crocante e, vamos combinar, frozen salgado não rola”

Dado Carvalho, repórter do Divirta-se.

“Gosto muito de sorvete. Desse, não”

Ramon Vitral, repórter do Divirta-se.

“Não tem gosto de pipoca. Parece que tem um sal falso, que fica arranhando a garganta”

Luiza Wolf, repórter do Divirta-se.

“No começo, parece iogurte natural. Depois, fica com gosto de terra”

Marina Vaz, repórter do Divirta-se.

“Parece um mousse de limão. Depois de passar dois dias fora da geladeira, claro”

Karina Trevizan, repórter do Curiocidade

“Tem cheiro de pipoca e gosto de aveia. Não gostei”

Janaina Fidalgo, editora assistente do Paladar

“Achei bem ruim. Parece iogurte azedo”

Olívia Fraga, repórter do Paladar

“A textura não é ruim. O sabor é!”

Lucinéia Nunes, repórter do Paladar

Unanimidade? Não. O frozen sabor pipoca da Tutti-Frutti teve um único voto a favor:

“O gosto de pipoca é bem sutil. Não consigo identificar gosto de nada, na verdade. Mas eu realmente gostei”

Leandro Quintanilha, repórter especial de O Estado de S.Paulo

(Foto de Felipe Rau/AE)