Ateliê reproduz máscara de "50 Tons Mais Escuros"

Fenômeno editorial no mundo inteiro, o romance erótico ‘Cinquenta Tons de Cinza’, da inglesa E. L. James, trata do romance com toques sadomasoquistas entre a estudante Anastasia Steele e o ricaço Christian Grey. Dois volumes da trilogia já foram lançados no Brasil pela editora Intrínseca. Enquanto a capa do primeiro livro é uma gravata cinza, ‘Cinquenta tons mais escuros’ traz uma máscara da mesma cor, com detalhes prateados e penachos pretos.

Essa máscara foi reproduzida pelo Ateliê de Máscaras, loja que fica em Pinheiros. A proprietária, Regina Maria Oliveira, conta que a ideia partiu de pedidos das clientes. “É uma questão de fetiche”, afirma. “Elas querem levar os acontecimentos do livro para a realidade.”

Além da elaborada máscara da capa do livro, a equipe de Regina criou uma versão masculina, mais simples, e um kit com chicote, algemas e um par de luvas negras para acompanhar a fantasia. O pacote completo sai por R$ 470. Sozinha, a máscara custa R$ 199.

Serviço:

R. Oscar Freire, 2.220, Jd. Paulista, 2959-8666

contato@ateliedemascaras.com.br

(Com colaboração de Míriam Castro e foto de divulgação)