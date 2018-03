Encenações gratuitas da Paixão de Cristo em São Paulo

Na tradição católica, a Sexta-feira Santa é o dia de relembrar a morte de Jesus Cristo depois da crucificação no Calvário. Por isso, nesse dia, acontecem encenações do momento religioso, das quais a mais famosa é a de Nova Jerusalém, em Pernambuco. Mas não é preciso ir tão longe para apreciar um grandioso espetáculo. São Paulo terá amanhã (6) duas versões da Paixão de Cristo, ambas gratuitas.

Os portões do Autódromo de Interlagos serão abertos às 16h para a encenação coordenada pelo padre Hewaldo Trevisan. É a 16ª vez que o evento acontece na arena da Zona Sul de São Paulo. O elenco conta com 240 pessoas, entre atores e figurantes. Quem faz o papel de Jesus Cristo é o ator Kayky Brito, de 23 anos, que participa da peça pela primeira vez. Além dele, estão na equipe os atores Uill Cardoso, Claudia Carla, Lucas Malvacini e Julio Oliveira. A encenação está marcada para às 20h, logo depois do show do padre Trevisan.

Em Taboão da Serra, na região metropolitana, são esperados 20 mil espectadores para a encenação da Paixão de Cristo. A exibição é a mais tradicional do Estado de São Paulo, realizada há 56 anos. O hábito começou três anos antes da emancipação do município, com a iniciativa de Manoel da Nova, morador já falecido. Quem interpreta Jesus nesta montagem é Heric Alvarez, que realizou o papel no ano passado. Professor de Educação Física, o baiano dá aulas na rede estadual de ensino.

Para Luiz Domingues, diretor do projeto e secretário de Cultura, Lazer e Turismo de Taboão da Serra, o maior desafio é reunir os 120 atores do espetáculo em todos os ensaios, que acontecem todo domingo desde janeiro. “É um trabalho voluntário, muitas vezes os atores têm outras ocupações”, afirma Domingues. “Mas a maioria consegue comparecer, já que entende a importância dessa tradição”.

Serviço:

16ª Encenação da Paixão de Cristo

6/4 – 16h (abertura dos portões); 19h (show do padre Hewaldo Trevisan); e 20h (encenação)

Autódromo de Interlagos – Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos

56ª Paixão de Cristo de Taboão da Serra

6/4, às 19h

Parque das Hortênsias – Pça Miguel Ortega, 500, Taboão da Serra

(Com reportagem de Míriam Castro)