Apresentador da MTV inventa teleprompter de pulso

Anna Paula Marchesini, vocalista da banda The Soundtrackers, conhece bem as letras de todas as trilhas de filmes que a banda toca. Mesmo assim, não sobe ao palco sem uma pasta preta, que traz uma espécie de cola das 100 músicas que fazem parte do repertório do grupo, criado em julho de 2008 pelo jornalista e guitarrista Rodrigo Rodrigues. Mas a pasta de Paula é coisa do passado. Bruno Sutter, que entrou para o The Soundtrackers em fevereiro passado, bolou algo mais tecnológico. Bruno, que também apresenta o programa “Rock Rolla”, na MTV, e faz o papel do cantor Detonator na banda Massacration, já pode ser considerado um inventor de mão cheia. Ou será pulso cheio? Ele criou uma pulseira que prende o seu smartphone.

O aparelhinho tem um arquivo de texto com todas as letras que ele não decorou ainda. Funciona como um teleprompter – aparelho usado pelos apresentadores de televisão para ler os textos sem desviar os olhos da câmera. Como é muito performático no palco, Bruno dá um jeito de dar uma espiada na letra sem o público perceber. “Quem quiser fazer igual vai ter que me pagar os royalties”, brinca ele.