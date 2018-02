Aprenda a fazer pão sem glúten

“Não adianta tirar o glúten e deixar o pão pobre em nutrientes”, afirma Sofia Cattaccini, uma dentista que virou padeira. Ela é dona da Diaita, padaria inaugurada em julho passado no bairro do Tucuruvi. Ela só vende produtos sem glúten e sem lactose. Para Sofia, o importante não é apenas substituir o glúten, mas tornar o alimento mais nutritivo do que costumam ser os pães feitos com farinha de trigo.

Sofia começou a pesquisar métodos alternativos de tratamento médico quando teve o primeiro filho, há 26 anos. “Ele era intolerante à lactose e melhorou por causa da medicina alternativa”, conta. “Mesmo que um intolerante à lactose não consuma leite, pode se prejudicar consumindo glúten e vice-versa”.

Depois de desenvolver o projeto por três anos (um deles inteiro na cozinha, pesquisando novas maneiras de fazer pães), Sofia inaugurou a Diaita. A proposta da padaria é vender produtos saudáveis e saborosos ao mesmo tempo. “Se é bom para o corpo, mas com gosto ruim, ninguém vai consumir, não é?”, pergunta-se. Entre os quitutes oferecidos, estão pães de abóbora, batata doce e cará. Eles são acompanhados por quiche de nirá, grissinis de quinoa orgânico com tomate e pão sírio de inhame com tofu.

Em vez de glúten, leite e ovos, Sofia procura usar alternativas vegetarianas, como biomassa de banana verde. Para dar a liga, ela usa linhaça. “Os grãos de molho ficam viscosos e ajudam a formar a massa do pão”, conta a proprietária. Para o Blog do Curiocidade, ela ofereceu uma receita de pão de alho-poró e mandioquinha sem glúten e leite. Confira:

Ingredientes

2 xícaras (chá) de polvilho azedo

Meia xícara (chá) de polvilho doce

4 xícaras (chá) de mandioquinha cozida e processada

1 colher (sobremesa) de sal

2 colheres (sopa) de manteiga

1 colher (sobremesa) de fermento químico

2 colheres (sopa) de farinha de banana verde

3 claras de ovo

Meia xícara (chá) de fubá fino

2 colheres (sopa) de alho-poró

Modo de Preparo

1- Misture a mandioquinha, o sal, a manteiga, as claras de ovo e o alho-poró bem picado.

2- Acrescentar o polvilho, o fubá e o fermento e amassar bem.

3- Abrir a mistura sobre mármore como nhoque e cortá-la em pedaços de mais ou menos 5cm.

4- Assar de 20 a 25 minutos em forno preaquecido a 180°C.

Serviço:

R. Padre Luciano, 122, Jd. França, 2548-7550.

(Com colaboração de Míriam Castro)