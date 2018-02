Algumas besteirinhas de comer para cães e gatos

De vez em quando, todos nós sentimos vontade de comer pizza, sanduíches calóricos, doce e outras besteirinhas. Como os bichos de estimação estão cada vez mais parecidos com seus donos, alguns produtos especiais na linha “junk-food” foram lançados no mercado pet.

Refrigerante

O Col Dob, da marca Basa Alimentos, foi desenvolvido em 1985. Geraldo Luiz Colnago, engenheiro que ajudou a desenvolver a bebida, conta que ela está mais para energético do que para refrigerante. “Nem gás ela tem”, revela. “Quando os animais envelhecem, tendem a consumir menos líquido. Então a ideia é suplementar a ingestão de líquidos de cães e gatos”. O refrigerante tem sabor de carne, e tem Complexo B e as vitaminas A, D3, I, E. A lata com 490 ml sai por R$ 6,50.

Onde encontrar: Laicão (Rua Desembargador do Vale, 986, Vila Pompéia; 11 3673-2889).

Bombons

Chocolates para cachorro não são novidade, mas a marca paranaense Vip Dog faz bombons diferentes. Uma das opções é o bombom do tipo wafer, que pode ter recheio de chocolate ou de carne. O pacote com 40 gramas custa R$7. Há também os bombons de banana desidratada cobertas com chocolate. A embalagem com 50 gramas sai por R$ 5. Ah, os chocolates podem ser consumidos por humanos, sem problemas.

Onde encontrar: Cobasi (Avenida Giovanni Gronchi, 5411; Morumbi; 11 3831-8999,e mais 8 endereços na Cidade).

Sorvete

Foi criado em março do ano passado pelas irmãs Juliana e Thais Mucher, ambas médicas veterinárias. A ideia surgiu quando as duas foram a uma sorveteria que permitia a entrada de animais. “Todo mundo pegava um pouco de sorvete para os cachorros, e nós sabemos que isso faz mal”, conta Thais. “Por isso, resolvemos lançar algo especial para os bichos”. As duas criaram a marca Ice Pet. Kaue, o yorkshire de Thais, é o “garoto”-propaganda e serviu de cobaia para testar os cinco sabores: creme, menta, morango, chocolate e… bacon! Thais já provou todos. “O de creme é gostosinho, mas o de bacon é horrível”, avalia. “Mas os cachorros gostam”. Cada potinho vem com 90g de sorvete. Para os cachorros menores, a recomendação é dividir em 3 ou 4 porções. A unidade custa, R$ 5,30.

Onde encontrar: Pet Center Marginal (Av. Presidente Castelo Branco, 1795; Pari; 11 2797-7400).

Molho 4 Queijos

Serve como uma espécie de tempero, para deixar a ração de todo dia mais apetitosa. Também há mais opções de sabores: carne com vegetais e galinha caipira. A garrafa com 250 ml custa R$ 10,29.

Onde encontrar: Pet Super Market. (Loja online: www.petsupermarket.com.br; (11) 3331-0123).

(Com colaboração de Karina Trevizan)