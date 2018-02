A vencedora do concurso da boneca mais parecida com a dona

No último fim de semana, São Paulo recebeu o “We Love Doll” – 1º Encontro Nacional de Colecionadores de Bonecas. A principal atração do evento foi o concurso Mini Me, que escolheu a boneca mais parecida com a dona. A primeira colocada foi a estudante de Engenharia Eletrônica Stephanie Cançado, que venceu com sua boneca Katy.

Stephanie tem 20 anos e coleciona bonecas desde o ano passado. Tem quatro bonecas, e acaba de encomendar a quinta. “Vai ser a última”, promete ela. “Eu até gostaria de ter uma coleção maior, com várias bonecas, mas eu não teria tempo de dar atenção a todas elas”. O Mini Me foi o primeiro concurso do qual Stephanie participou. Ela venceu com 22% dos votos. Como prêmio, ganhou um porta-retrato, esmaltes de unha e algumas roupinhas para Katy. A estudante conta que teve trabalho para escolher a roupa certa. “Ficaria meio ridículo se fosse uma roupa adulta demais para ela ou infantil demais para mim”. A solução foi escolher algumas peças em seu armário e mandar fazer as que faltaram. Na última hora, quase deu tudo errado. Stephanie havia escolhido uma calça para o figurino. Quando a costureira entregou o trabalho, a estudante achou que sua roupa não estava tão parecida com a de Katy. A solução foi mandar fazer um short, que ficou em cima da hora.

(Com colaboração de Karina Trevizan)