Pizza frita ainda resiste bravamente em São Paulo

O Schnapshaus, na Rua Diogo Moreira, em Pinheiros, é um restaurante típico alemão, já com 35 anos. O cardápio traz itens como paprika schinitzel (lombo suíno num molho com páprica), joelho de porco e… pizza frita. Ops, pizza frita no meio da comida típica alemã? A casa tem uma explicação.

Há um ano e dois meses, os proprietários do Schnapshaus compraram a unidade do Bora Bora que ficava na mesma Diogo Moreira. O estabelecimento teve o nome alterado para Casa da Pizza Frita, mas logo deixou de ter o prato no menu. “Como dava prejuízo abrir à noite, a casa agora só serve almoço”, conta Edmilson Barros, gerente do restaurante alemão. E nada de pizza frita no almoço – agora, a Casa da Pizza Frita serve comida por quilo. “Por isso, começamos a servir pizza frita aqui para que os clientes não ficassem órfãos”, afirma.

A massa leva farinha, ovos, fermento, gordura animal, leite e um pouco de chope. Depois, é frita em gordura vegetal, fechada, como se fosse uma mistura de calzone e pastel. Para Barros, o chope faz toda a diferença. “Na hora de fritar, a massa fica toda aerada”, diz. São 14 sabores, como calabresa, portuguesa e quatro queijos.

Moda nos anos 80, a pizza frita foi criada antes disso. A primeira vez que o termo apareceu foi numa reportagem de O Estado de S. Paulo de 10 de julho de 1970. Um restaurante chamado Il Fornello tinha como especialidade o prato. Ficava na esquina das ruas Bandeira Paulista e Tabapuã, no Itaim Bibi, onde hoje funciona uma padaria.

Criado em 1976 por Pérsio Bacalá, Roberto e Ênio Candusso, o Bora Bora é um dos sobreviventes. Mesmo depois do fim da moda da pizza frita, o bar continua com duas unidades, uma em Pinheiros e outra em Moema – a terceira, também em Pinheiros, foi vendida para o Schnapshaus.

No imóvel ao lado do Bora Bora, em Pinheiros, o pizza bar Mistinguett serve a massa frita em 32 sabores. A casa tem o prato como estrela do cardápio desde a inauguração, há 33 anos. O pizzaiolo, Raimundo Leocádio, também continua o mesmo desde aquela época.

Serviço:

Bora Bora

R. Henrique Schaumann, 657, Pinheiros, 3088-2208

Av. Ibirapuera, 1.835, Moema, 5051-1930

Mistinguett

R. Henrique Schaumann, 675, Pinheiros, 3064-1499

Schnapshaus

R. Diogo Moreira, 119, Pinheiros, 3031-9886

Franciscano’s

Avenida Conselheiro Carrão, 3273, Vila Carrão, 2091-8001

La Sorella

Avenida Juriti, 704,Moema, 5051-0419

(Com colaboração de Míriam Castro e foto de Leonardo Soares/AE)