Time 4 Fun não avisa que as estrelas não farão o espetáculo

O Blog do Curiocidade já publicou aqui a frustração que milhares de paulistanos têm passado com o musical A Família Addams. Em diversas apresentações, sem qualquer aviso, um dos dois protagonistas do espetáculo – Marisa Orth e Daniel Boaventura – não dão as caras.

Será que a produtora Time 4 Fun é apanhada de surpresa com a ausência de seus astros? A resposta é não. Para seus seguidores no Twitter, Marisa Orth avisou no dia 16 de julho que faria shows com sua banda em Florianópolis em 25 e 26 de agosto – 40 dias antes, portanto. Espectadores como Analúcia Batista e Marcia Schleier compraram ingressos para o dia 26 e não foram alertados para o fato. Também pelo Twitter, Daniel Boaventura anunciou no dia 19 de agosto que teria shows no Rio Grande do Sul sexta e sábado da semana passada. Não há nenhuma informação sobre essas ausências, por exemplo, na página de Facebook do espetáculo.

Marisa Orth não informou por que não participou do musical na sessão das 17h de 8 de setembro e fez depois o das 21h.

Ah, nesse revezamento de faltas de protagonistas, Marisa avisa que estará em Salvador nos dias 27 e 28 de outubro. Será que quem for comprar o ingresso para esses dias será avisado? Seria esperar demais da Time 4 Fun.

