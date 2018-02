Quem é a descendente de japoneses mais bonita do Brasil

No último final de semana – e uma semana antes do concurso de Miss Brasil -, São Paulo foi palco do concurso Miss Nikkey Brasil 2011, que escolheu a mais bela descendente de japoneses do país. A vencedora foi Camila Cezário, de 18 anos, 1,72 m de altura, 57 quilos, 63 cm de cintura, 95 de quadril e 90 de busto. O evento fez parte do Festival do Japão, no Centro de Exposições Imigrantes. Camila concorreu com 21 candidatas. A estudante mora com os pais, o irmão e a irmã em Indiana, interior de São Paulo. Solteira, ela está se preparando para prestar vestibular de Medicina no final do ano. A nova Miss Nikkey Brasil conversou com o Blog do Curiocidade sobre sua carreira em concursos de beleza:

Quando foi que você percebeu que era uma mulher bonita?

Eu faço fotos como modelo desde os 13 anos, mas o primeiro concurso que participei foi o Garota Nikkey Fest, em 2008, em Presidente Prudente (SP). Fui a vencedora. Depois ganhei os concursos Garota Sushi Fest, também em Prudente, Miss Nikkey Marília, Miss Nikkey São Paulo e Miss Nikkey Brasil.

Você é a única da família que participa de concursos de beleza?

A minha irmã já participou do Garota Sushi, em 2001, mas não ganhou. Eu também participei desse concurso, em 2009, e fiquei em primeiro lugar.

Como é a preparação para cada concurso?

Tem o preparo físico por causa do desfile de biquíni. Eu procuro regular bem a alimentação, mas não faço exercícios físicos porque tenho pressão baixa.

E, já que você foi a Garota Sushi em 2009, essas regras alimentares incluem bastante sushi?

Claro! Eu gosto bastante da culinária japonesa, e sushi é o meu prato favorito. Eu inclusive sei fazer. Sempre preparo sushi em casa. Fui aprendendo um pouco com a minha mãe, mas também pesquisei algumas dicas na internet.

Por que as candidatas nikkeys nunca são eleitas Miss Brasil?

Eu acho que os jurados ficam com medo de eleger uma candidata que não tem as características do local, que não se encaixe no estereótipo da brasileira. E também pela altura. Tem algumas nikkeys altas, mas a maioria não é muito.

O que acha daqueles que falam que as orientais não têm curvas?

Isso não é verdade. Várias meninas do Miss Nikkey Brasil tinham curvas, eram bem desenvolvidas. A maioria tem corpão. Fico até um pouco ofendida.

Em 2007, os brasileiros ficaram frustrados quando Natália Guimarães ficou em 2º lugar no Miss Universo. Ela perdeu para Riyo Mori, a Miss Japão. Para quem você estava torcendo?

Eu torci pelas duas, mas fiquei feliz quando a japonesa ganhou. Cada uma tinha uma beleza diferente, realmente. Mas fiquei chateada com os comentários de que foi injusto. A Miss Japão merecia ganhar, sim.

(Com colaboração de Karina Trevizan e foto de Douglas Matsunaga/DIV)