Curiocidade

Fãs-clubes fazem boicote a show da banda de Elvis

Começaram no último sábado (6) as vendas para a turnê Elvis in Concert 2013. Em outubro, o show do rei do rock vem ao Brasil pela segunda vez, passando por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras cinco capitais. A produtora 2share, responsável pela vinda do espetáculo, pretende reunir 80 mil pessoas com