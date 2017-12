Zico confirma no ar disposição em se candidatar à Fifa

Foi durante o programa de André Henning, feito diretamente de Berlim para o canal Esporte Interativo, que Zico teve a ideia de concorrer à presidência da Fifa.

A gravação começou logo após ele ter assistido à coletiva de imprensa em que Joseph Blatter anunciou sua renúncia.

Durante o programa, André perguntou a Zico se ele toparia fazer parte de alguma candidatura, como a do ex-jogador Figo, por exemplo, e ele disse que qualquer pessoa de bem que quisesse ser presidente da Fifa teria o apoio dele.

De lá, Zico foi jantar com Sandra, sua mulher, num restaurante francês chamado Ganymed, que fica nas imediações da Friedrichstrasse, região central de Berlim, próximo ao hotel em que ele está hospedado, para comentar a final da Liga dos Campeões, no sábado, pelo Esporte Interativo.

O Galinho escolheu um vinho francês também (meia garrafa do Grand Vin de Bordeaux – Château Veyry 2005) e pediu a opinião da Sandra. Ela apoiou. Ainda do restaurante, Zico mandou mensagens para os três filhos, por meio do grupo da família no whatsapp, e os três também apoiaram a decisão.

Foi então que ele publicou sobre a possibilidade de se candidatar à presidência da Fifa no Facebook.

Hoje, ele voltou ao programa No Ar com André Henning e confirmou a candidatura.

“Tô dentro. Quero me candidatar à FIFA, sim. Tenho capacidade. A condução da eleição vai mudar a forma dos que votam encararem a FIFA. Tenho certeza absoluta dessa decisão de concorrer à presidência da FIFA. Agora sei que tenho chances iguais. E qualquer um pode concorrer.”