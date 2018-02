Xuxa volta em cena inédita no canal Viva

Ainda de bota ortopédica no pé esquerdo, fruto de um tratamento que a afastou da TV desde janeiro, Xuxa Meneghel escalou algumas paquitas e atendeu ao convite do canal Viva para integrar o seleto elenco de artistas que compõem o Globo de Ouro Palco Viva. O revival do Globo de Ouro, semanal que fez história na Globo por mais de uma década, chega à programação do Viva em novembro, com apresentação do casal Juliana Paes e Márcio Garcia.

“Como todo mundo sabe que não canto nada, vou fazer playback mesmo”, disse a apresentadora, pouco antes de entrar em cena. “Vou poupar as pessoas da minha voz.”

Uma legião de fãs – o grupo não era grande, mas beirava a histeria – se aglomerou na boca do palco para aclamar a apresentadora. “Não posso pular, gente, então vocês pulem por mim”, pediu. Mesmo assim, Xuxa se agitou mais do que as recomendações médicas permitem, e dançou ao som de Ilariê e outros hits de mesmo embalo. Os repetitivos versos de cada música corriam em ritmo de teleprompter em uma tela à frente do palco.

O Globo de Ouro Palco Viva contará com 80 apresentações, divididas em dez edições diárias, por duas semanas. Duas delas são temáticas de novelas, com participações obrigatórias de Roupa Nova e Guilherme Arantes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ontem, além de Xuxa, gravaram Sidney Magal, a banda Panamericana (formada por Tony Platão, Charles Gavin, Dado Villa-Lobos), Léo Jayme, Eduardo Dusek, Wanderléia, Ney Matogrosso, Milton Nascimento e Wagner Tiso, além da família Gil, que reuniu, em momento histórico, o patriarca Gilberto e seus filhos Nara, Preta e Bem.

Crédito da foto: JOÃO FERNANDO/ESTADAO