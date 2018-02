Warner exibe três episódios de Dallas em tributo a JR

A Warner exibe amanhã, a partir das 22h50, três episódios em sequência da nova safra de Dallas, com as últimas cenas de Larry Hagman, o lendário JR, que também foi Major Nelson em Jeanne é um Gênio. Hagman se despediu da vida no último fim de semana, aos 81 anos.

Nos próximos episódios a serem produzidos, a morte de JR será inserida no roteiro, ajustando assim o destino entre ator e personagem.

Na primeira safra do seriado, Hagman participou de mais de 300 episódios, e manteve firme a fama de mau ao longo dos tempos

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.