Vai aí um Wagner Moura caracterizado como Marlilyn Monroe, especialmente para o programa “Casseta & Planeta, Urgente”.

No batismo da paródia, ele virou Wagner Loura.

Gravadas ontem, as cenas são prato anunciado para a próxima terça-feira no humorístico da Globo. Além de Marlilyn, Wagner aproveita a viagem para sacanear com o grande amigo Lázaro Ramos, alvo de algumas das piadas mais obsessivas dos cassetas, e se transforma em Wagner Ramos na mesma edição.