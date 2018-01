Você escolhe o que vê na sua TV paga?

A Associação Brasileira das TVs por Assinatura (ABTA) colocou no ar uma campanha contra o projeto de lei 29/07, que estabelece cotas obrigatórias de produção nacional e produção independente em canais pagos.

A campanha reduz o projeto a algo como “estão querendo decidir o que você vai ver”. Independente de quem é favorável ou contrário à idéia, convém perguntar: desde quando o assinante de TV no Brasil escolhe o que vê?

Só por esse mote, a oposição da ABTA ao projeto (oposição endossada pelas Organizações Globo) já nasce com argumentos frágeis. Ou você aí, quando assinou aquele pacotão de canais, teve escolha para eliminar ou adicionar os canais que lhe interessam? E os Polishops que loteiam a programação de vários canais, quem escolheu ver? E os canais que vez ou outra são substituídos no line up, sem que você seja consultado?