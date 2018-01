Canal Viva celebra 5 anos e provoca lágrimas na plateia de ‘Chacrinha’

A ideia do Viva em celebrar seu 5º aniversário com a gravação e exibição do espetáculo “Chacrinha, o Musical”, provou ser mais um grande gol do canal disposto a mexer com a memória afetiva do público.

O registro foi feito nesta quarta, 6 de maio, no Teatro Alfa, em São Paulo, com uma grande festa que contou com algumas das celebridades que frequentam a tela da Globo – e portanto do Viva -, mas, especialmente, com figuras emblemáticas na trajetória do Velho Guerreiro.

Tanto Elke Maravilha como Rita Cadilac se debulharam em lágrimas, ao se verem representadas e ovacionadas em forma de personagens do espetáculo.

Sempre muito hábil, Stepan Nercessian ia adaptando o texto a situações muito particulares para a ocasião. “O programa do Chacrinha já vem sendo até copiado, Veja só, a Elke Maravilha já está sendo copiada”, disse, diante da duplicidade de Elkes, da fictícia do palco à autêntica, na plateia.

Contribuiu muito, é claro, para toda a comoção, o êxito do espetáculo, uma produção bem cuidada em todos os detalhes e que impressiona sobremaneira quem conheceu os programas de Chacrinha e seu estilo único. O personagem foi inteiramente incorporado por Stepan, do timbre vocal e seu ritmo de fala, aos passinhos curtos de Abelardo Barbosa.

Produzido pela Aventura Entretenimento, com texto de Pedro Bial e Rodrigo Nogueira, direção de Andrucha Waddington, “Chacrinha,m o Musical” será exibido pelo Viva no dia 25 de maio. O espetáculo vai ao ar na íntegra e depois, dividido em cinco programas que ocuparão a grade ao longo de uma semana.