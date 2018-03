Viva põe no ar mais uma safra do Globo de Ouro, agora em ritmo de samba

Foto: Marcelo Tabach/Divulgação

É nesta segunda-feira, logo mais, que o Viva põe no ar a terceira temporada do bem sucedido revival do Globo de Ouro, semanal musical que embalou as tardes de domingo da Globo por mais de dez anos. Cauã Reymond e Taís Araújo assumem agora os papéis de mestres de cerimônia.

E, se a última rodada aconteceu em torno da axé music, efeméride marcada pelos 30 anos do Canto da Cidade de Daniela Mercury, a safra da vez tem o centenário do samba como ponto de partida. Nesse contexto, para abrir os trabalhos, não poderia haver time mais credenciado que o do dia, repare só: Luiz Melodia engata “A Voz do Morro”, seguido por Péricles, com “Luz do Desejo” e “Desliga e Vem” e Mart’nália, com “Sem Compromisso”. Arlindo Cruz se junta a Fernanda Abreu em “Aquarela Brasileira”, e Diogo Nogueira vai de “Mineira”, enquanto Roberta Sá interpreta “Quem Te Viu, Quem Te Vê”. Para fechar a noite, tem Beth Carvalho, gloriosa, com “Vou Festejar”, “Coisinha do Pai” e “As Rosas Não Falam”.

O programa vai ao ar de segunda a sábado, às 21h. Confira a programação a seguir.

Terça-feira – dia 12 de julho

Zeca Pagodinho – “Verdade”/ “Faixa Amarela”/ “Vai Vadiar”.

Revelação – “Deixa Acontecer” e “Na Velocidade da Luz”.

Preta Gil – “Aquele Abraço”.

Alcione – “Menina dos Olhos de Oyá”

Leandro Sapucahy. – “Todo Menino é um Rei”

Maria Gadú – “Trem das Onze”

Xande de Pilares, Wilson das Neves e Áurea Martins – “O Samba É Meu Dom”

Quarta-feira – dia 13 de julho

Martinho da Vila – “Feitiço da Vila”, “Disritmia” e “Casa de Bamba”

Sorriso Maroto – “Um Metro e 65”

Ana Cláudia Lomelino, mais conhecida como Mãeana – “Pelo Telefone”

Zélia Duncan e Pedro Luís – “É Hoje”

Dudu Nobre – “A Grande Família”

Marcos Valle & Azymuth – “Samba de Verão”.

Anitta – “Sonho Meu”

Quinta-feira – dia 14 de julho

Arlindo Cruz – “Meu Lugar”.

Molejo – “Dança da Vassoura”

Teresa Cristina – “Folhas Secas” e “O Sol Nascerá”

Pedro Miranda, Moyseis Marques e João Cavalcanti – “Juízo Final”

Sandra de Sá – “Enredo do Meu Samba”

Pedro Miranda, Moyseis Marques e João Cavalcanti

Alice Caymmi – “Samba da Minha Terra”.

Zeca Pagodinho e Maria Rita – “Conselho”.

Sexta-feira – dia 15 de julho

Thiaguinho – “Livre Pra Voar” e “Tá Vendo Aquela Lua”.

Jorge Aragão e Fundo de Quintal – “Do Fundo do Nosso Quintal”/“Na Batucada dos Nossos Tantãs”/ “Coisa de Pele”.

Frejat – “Malandragem Dá Um Tempo”

Orquestra Imperial – “Devagar com a Louça”. Entre os integrantes do grupo, o diretor musical do programa, Berna Ceppas; Moreno Veloso; Emanuelle Araújo; e Nina Becker.

Roberta Sá e Velha Guarda da Portela – “Onde a Dor Não Tem Razão” e “Lenço”

Fernanda Abreu – “Veneno na Lata”.

Elza Soares – “Com que Roupa”

Sábado – dia 16 de julho

Maria Rita – “Coração Leviano”/ “Foi um Rio que Passou em Minha Vida/ “Timoneiro”.

Ferrugem – “Que Se Chama Amor”

Mariene de Castro – “Desde que o Samba É Samba”

Xande de Pilares – “Explode Coração”

Erasmo Carlos – “Coqueiro Verde”

Baby do Brasil – “Brasil Pandeiro”

Alcione e Diogo Nogueira – “Não Deixe o Samba Morrer”

