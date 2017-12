‘Vídeo Show’ terá cenário de vidro

O ex-CQC Rafael Cortez brinca na fábrica de efeitos especiais físicos da Globo

Estão em adiantado estado as obras para a construção de um novo cenário para o Vídeo Show. Aliás, não simplesmente ‘mais um cenário’, porque trata-se, na verdade, de um novo estúdio, com letreiro estampado na fachada, todo vazado em vidro.

Um glass studio, como dizem, que promete captar toda a movimentação de funcionários, incluindo artistas, em trânsito nas ruas à frente do estúdio, dentro do complexo que agora foi rebatizado como Estúdios Globo, até aqui chamado como Projac.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A equipe do programa, incluindo os veteranos e novatos, como Rafael Cortez e Maíra Charken, fez nesta quinta-feira, 31, um tour pelos Estúdios Globo, com Otaviano Costa, Aline Prado, Joaquim Lopes e Giovanna Ewbank. O grupo se divertiu especialmente no departamento de Efeitos Especiais Físicos, onde, literalmente, os profissionais em ação no local, fazem chover. Numa demonstração de garrafas e outros objetos de vidro que vemos se estilhaçando em cena, na verdade produzidos com material especial que impede que atores e diretores ou câmeras sejam feridos de fato em cena, Joaquim e Rafael quebraram várias garrafas.

Máscaras, moldadas a partir do rosto de atores e apresentadores, tatuagens fakes, cicatrizes, tudo é produzido ali,

Na nova concepção do programa, Otaviano conta que ele e Maíra estão se dando muito bem, coisa e tal, mas é claro que a conquista de uma sinergia maior deverá vir com o tempo de convivência.

A chegada de Rafael Cortez se propõe a levar mais bastidores das produções de São Paulo ao programa. O ex-CQC ficará responsável pela cobertura das produções da própria Pauliceia.