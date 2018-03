Vídeo Show no JN

Desnecessário o making of digno de Vídeo Show que o Jornal Nacional abrigou na edição há pouco encerrada, a fim de promover o debate entre presidenciáveis que vem aí, sem Lula.

Até entrevista com maquiadora e faxineira teve.

A moça da limpeza no estúdio, aliás, em depoimento de dar inveja à novela “Páginas da Vida”, falou da emoção (!) da limpeza que ali executava e do voto consciente a seguir.

Analogia pouca é bobagem, mas assim também já cabe em qualquer carapuça. Serve a lulistas ou anti-lulistas, desde que a faxina se dê na própria nação ou no ambiente a ser infestado por tanta roupa suja dali a pouco, digo, o próprio cenário.

Para o telespectador médio, no entanto, aquele que é chamado como Homer Simpson nos bastidores do jornalismo da Globo, foi só um belo depoimento de uma trabalhadora honesta. Salve.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.