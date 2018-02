A Record News está na área

Sim, por falar em Record, semana que vem o grupo anuncia seu novo canal de notícias, o Record News, que ocupará a freqüência até aqui destinada à Rede Mulher.

Ou seja, será um canal de notícias com sinal aberto (a Rede Mulher funciona via UHF).

Apesar disso, a presença do canal na Net, maior operadora de TV paga do país, ligada às Organizações Globo, tem lá sua importância. E a Net, que até agora tem resistido à entrada da BandNews em seu line up, admite que a mudança da razão social da Rede Mulher implica nova negociação com o canal.

A estréia está anunciada para o fim do mês, com estúdios novos na sede da Barra Funda e aproveitamento de boa parte do elenco jornalístico da Record aberta.

Um PS: a Record me informa que a razão social da Rede Mulher será mantida, apesar de, no ar, o canal se chamar Record News.