Valenduuuuu: Gugu Liberato enfim assina com a Record

A Record manda foto e avisa que Augusto Liberato já assinou contrato com a casa, por 8 anos.

A Record se dispõe a bancar os 15 milhões de reais que ele deveria pagar ao SBT como multa pela rescisão de um contrato que lá só expira em março de 2010. Mas o que Liberato tem dito é que pretende respeitar o fim do acordo com Silvio Santos. O que parece pouco provável é que Silvio se disponha a mantê-lo no ar nessas condições. A ver.

Na imagem abaixo, Gugu sorri para o flash (e não à toa, dada a garantia de R$ 3 milhões mensais na conta), ao lado de Paulo Franco, diretor de programação a serviço de Edir Macedo.

Augusto Liberato, 50 anos completados no último 10 de abril, estava no SBT desde os 14 anos, quando era meramente assistente de produção do Domingo no Parque (eu amava o Domingo no Parque, a despeito de a minha mãe, naquela época, antipatizar muito com o Silvio, coitado!)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como se sabe, seu Silvio deu o troco na Record: contratou Roberto Justus e Eliana de uma só tacada, por excelentes cifras, o que magoou Carlos Alberto de Nóbrega e Hebe: os dois toparam renovar acordo com a casa com perdas salarias, atendendo aos apelos do patrão, e agora veem aparecer toda a dinheirama que lhes foi negada…

C’est la vie, né mesmo?