Alô, cigana Sandra Rosa Madalena & cia., ele está na área.



Sidney Magal estará no júri do Got Talent Brasil, programa formatado pela Fremantle que ganha versão local pela Record, sob o comando do ex-CQC Rafael Cortez.

Daniella Cicarelli e Milton Cunha, carnavalesco que até ontem fazia comentários para os desfiles na Globo, compõem o time de jurados do reality show.

Estreia em março.