UEFA na Record

Pra que ficar esperando pelas migalhas do Brasileirão ou pela próxima Copa do Mundo?

Enquanto Bandeirantes e Record farejam um meio de quebrar a exclusividade da Globo nesse terreno e assim entrar em campo no Mundial da África do Sul, vale a iniciativa de abocanhar outras bandeiras.

A Record acaba de adquirir os direitos de transmissão da Liga dos Campeões da UEFA por três temporadas. É evento que faz efeito no ibope, pode apostar. Só entre as grifes brasileiras a desfilar em campo (eu disse desfilar, não necessariamente jogar), tem Ronaldinho Gaúcho, Edmílson, Zé Roberto, Adriano, Juninho Pernambucano, Fred, Roberto Carlos, Cicinho, Robinho, Ronaldo, Gilberto Silva, Vágner Love, Dida, Cafú e Kaká.

No dia 12 de setembro, 32 equipes iniciam a luta pelo principal título do futebol europeu.

A grande final da Liga dos Campeões da UEFA será decidida em apenas um jogo, que ocorrerá em Atenas, na Grécia, em 23 de maio de 2007.