TV por celular e tablet entra na conta do Ibope

Agora é para valer: o Ibope entregará este mês os primeiros resultados da audiência de transmissão de TV em celulares e tablet s, a TV Digital Terrestre (TDT). Até aqui, todos os efeitos dessa medição (fruto de uma parceria com a empresa japonesa Video Research) foram trabalhados apenas em caráter de testes. Observou-se, por exemplo, que o futebol é um dos campeões de audiência em aparelhos móveis. No segundo semestre, o instituto passa a mensurar a audiência de TV vista pelo computador. A ideia é que até o fim do ano o Ibope possa somar todos os fragmentos dessa plateia que hoje se divide em várias formas de ver TV.

Foto: Lourival Ribeiro

Patrícia Abravanel se permitiu entrar na Máquina da Fama, programa que ela apresenta no SBT, para se transformar em Jennifer Lopez. Ensaiou por “umas três horas”, conta, a música Feel The Light.E “a maquiagem foi uma obra de arte”, promete. No ar segunda, às 23h.

+ de 188 mil menções

teve a hashtag #MasterChefBrasil no Twitter durante a estreia da 2ª temporada do reality, na terça. A audiência na TV foi de 5 pontos em São Paulo

“Para criar essa coleção, misturei essa sensibilidade com o corpo cheio de curvas que eu tenho”

Kim Kardashian A MARIA PRATA: AMANHÃ, ÀS 21H, PELA GLOBONEW

ENTRELINHAS

David Letterman, em seus últimos suspiros como apresentador de late show, será visto na Record News com apenas dois dias de atraso em relação à exibição nos Estados Unidos – com legendas.

…Hoje, a Record News mostra a conversa de Letterman com Bill Murray e Bob Dylan, exibida nos EUA na terça. Amanhã, tem a edição derradeira, às 22h130, com a grande despedida.

A MTV chegou ao topo dos Trending Topics no Twitter na última quinta-feira, com o MTV Hits, programa de videoclipes em que a audiência vê seus tuítes na tela da TV. Foram 75 mil tweets com a hashtag #MTVHits e a banda FLY. O pico foi de 1.529 mensagens em um minuto.

A Net repagina sua interface gráfica. Traduzindo: um novo visual na tela de buscas e ofertas de programação promete facilitar a vida do assinante a partir da próxima terça, valendo, inicialmente, só para os pacotes NET HD.

A reforma do lay out da interface da NET inclui um portal com destaques de programação, dos canais aos títulos do NOW, serviço de vídeo sob demanda, que também ganha cara nova, assim como a disposição das grades dos canais e informações sobre as atrações.

‘Que seja doce’, programa de confeitaria do GNT, já tem uma segunda temporada acertada com o chef Felipe Bronze, com mais 15 episódios encomendados.



Quer ir à Comic Con International, em San Diego? O canal Syfy desafia sua plateia a responder a um quiz online sobre a programação do canal e o evento. Vale a partir da próxima segunda. A Comic-Con vai de 9 a 12 de julho.