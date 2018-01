Turner leva “Os Bórgias” ao TNT: dubla ou não?

Sim, a Turner resolveu promover a migração da excelente série “Os Bórgias”, protagonizada por Jeremy Irons, do seleto TCM para o popular TNT, o canal mais visto do grupo e um dos mais assistidos no line up da TV paga no Brasil.

Bacana. A série, em sua 2ª temporada, com estreia anunciada para julho aqui no Brasil, poderá ser vista por mais gente, incluindo aí assinantes da Telefonica, que se queixam do fato de a grade do TCM seguir o calendário do resto da América Latina, nem sempre em consonância com o Brasil.

Bom para todos.

Ou quase.

Só de pensar que a simples migração para o TNT, primeiro canal pago a descobrir que dublagem também é preferência da maioria que paga para ver TV, dá um certo calafrio. “Os Bórgias” ganha uma vitrine maior, mas o preço para tanto é vê-la dublada, uma heresia para o cuidado da produção original.

Enfim, parece que esse é um capricho para poucos, e cada vez mais raros telespectadores. Outro dia, conversando com Luiz Noronha, diretor da grande produtora Conspiração Filmes, ouvi dele que dublagem é prática recorrente em qualquer lugar do mundo. Mas eu sempre hei de preferir o original. Com todo respeito aos dubladores, que com raras exceções superam os intérpretes em carne e osso, vai uma grande distância entre ouvir a voz de Clint Eastwood ou de Jeremy Irons e ouvir outro alguém, seja em qual língua for, falar no lugar deles.

Pode ser que a exibição pelo TNT nos abra aquela opção de áudio no original, a ver no controle remoto.