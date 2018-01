Troisgos pega a estrada, que ‘marravilha’

Programa bacana e útil, apresentador divertido e tal, o “Menu Confiança” encerrará carreira na tela do GNT no fim deste ano.

Claude Troisgos comandará outro título em 2010, o “Que Marravilha”, com direito aos dois erres que remetem ao delicioso sotaque do herdeiro de estrelas Michelin, voit lá. Como se sabe, Claude está no Brasil há décadas, mas seu acento é quase um convite à tecla SAP, o que só o torna mais divertido. “Que Marravilha” levará o chef a excursões pelo País, em busca de influências regionais na culinária francesa. Allons y.

Parceira de Troisgos no último ano do “Menu”, a sommèliere Deise Novakoski terá, também a partir de 2010, um quadro no “Happy Hour” de Astrid: “Líquido e Certo” promete ensinar drinques de todos os naipes e nasce como um derivado da web na TV, visto que os vídeos com sugestões de Deise são muito bem acessados, obrigada, no site do GNT.



Claude na edição mais recente do “Menu”, tributo ao Dia das Crianças