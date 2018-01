TRE libera vídeos do Porta dos Fundos

O Porta dos Fundos finalmente conseguiu que a Justiça liberasse a veiculação dos vídeos Zona Eleitoral e Você me Conhece, vetados pelo Tribunal Regional Eleitoral, sob a alegação de prejudicar a imagem de Anthony Garotinho, candidato que saiu do páreo para o governo do Estado do Rio de Janeiro.

O primeiro vídeo vetado pela Justiça, “Você me Conhece”, saiu do ar ainda durante o primeiro turno. O grupo achava que a simples eliminação de Garotinho da eleição já garantiria sua volta ao YouTube, onde o filme foi proibido, sob ameaça de multa diária de R$ 100 mil, caso a determinação não fosse cumprida.

Mas o filme não só não foi liberado, como o TRE vetou um segundo esquete, “Zona Eleitoral”.

Confira os vídeos abaixo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Porta tratou o caso como censura, em comunicado distribuído no último dia 10. Hoje, em nova nota, o grupo manifestou o seguinte:

“Depois de duas semanas de censura, o Tribunal Regional Eleitoral, graças a uma batalha levada pela clínica de direitos fundamentais da UERJ, determinou que nossos vídeos censurados podem voltar ao ar. Os vídeos Zona Eleitoral e Você Me Conhece ficaram duas semanas fora do ar sob a acusação de que eles “denegririam” a imagem do candidato Garotinho – como se o próprio candidato não fosse o principal culpado por sujar sua reputação. Como o candidato está fora da disputa do Segundo Turno, o TRE determinou ontem que os vídeos podem voltar porque não poderão mais “influenciar” o processo democrático. Além do prejuízo para a democracia, o prejuízo infringido ao Porta (cuja receita advém da visualização dos vídeos) também não será ressarcido pelo TRE – nem pelo candidato Garotinho. O Porta dos Fundos comemora a liberação do Tribunal mas lamenta que ela tenha demorado tanto a ocorrer – além de torcer para que essa mesma atitude de censura não volte a ocorrer. O canal informa que vai continuar fazendo humor político, batendo em quem for preciso, doa a quem doer. “