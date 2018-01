Trajetória de Cassiano Gabus Mendes sairá em livro

65 anos de TV no Brasil

Expert em TV brasileira, o pesquisador Elmo Francfort lança em setembro uma biografia de Cassiano Gabus Mendes e de seu pai, o radialista Octávio Gabus Mendes. Autor de várias novelas, Cassiano foi o primeiro diretor artístico de TV da América Latina, na TV Tupi. Por meio de depoimentos de profissionais do ramo, o livro resgata muitas histórias das quatro primeiras décadas da TV aqui. Coube a ele, por exemplo, o batismo artístico de Susana Vieira e de Janete Clair. A biografia marcará os 65 anos da TV no Brasil e os 20 anos da Pró-TV, centro disposto a preservar a memória da TV, sob o comando da atriz Vida Alves e ativo expediente do próprio Francfort.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bonitinho, mas ordinário

Foto: Zé Paulo Cardeal/Divulgação

De volta às passarelas na ficção, Reynaldo Gianecchini revive um pouco de seu passado na próxima novela das 23 h da Globo,

Verdades Secretas. Mas, na contramão do sucesso alcançado na vida real, Anthony, seu personagem, não vingará como modelo e tentará se dar bem por métodos que passam, digamos, longe da ética. A cena ao lado foi gravada com o grupo argentino Fuerza Bruta, em São Paulo. De Walcyr Carrasco, Verdades Secretas estreia dia 6.

10 milhões

de inscritos alcançou o portal do Porta dos Fundos no YouTube. Com mais de 300 vídeos e 1,6 bilhão de visualizações, é hoje o 5º maior canal de entretenimento do mundo

Frase

“Vocês formam um casal? Quero falar de triângulo e nem sei se vocês são um par”

Fátima Bernardes a Maria Casadevall e Caio Castro, que não confirmam o romance, durante o “Encontro”

Entrelinhas