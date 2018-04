“Toma lá, dá cá” causa vergonha alheia

Centrada nos números de audiência, como qualquer TV comercial, a Globo não tem do que se queixar: a estréia do novo humorístico da casa, “Toma Lá, Dá Cá”, rendeu média de 31 pontos no Ibope na noite desta terça.

Em tese, a substituição de “A Diarista” foi feita sem prejuízo.

Na prática, o programa que estreou é bem pior do que o finado.

Com todo respeito ao elenco, aquilo é constrangedor, a começar pelo texto, cheio de piadinhas sem graça que remetem à malícia sexual. É de dar dó.

“Toma Lá” estava O.K. para substituir o desgastado “Sob Nova Direção”, nas noites de domingo, mas, na vaga da “Diarista”, a troca representou perda sem disfarce. Valia mais a pena, para a Globo, tolerar a fogueira de vaidades da “Diarista”, que ainda tinha muito a oferecer à platéia.

Saudades de Solineusa, Marinete e Figueirinha…